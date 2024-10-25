Система ПВО сработала над двумя российскими регионами

МО РФ: система ПВО уничтожила украинские БПЛА над Орловской и Курской областями

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над двумя российскими регионами. Об этом в пятницу, 25 октября, журналистам рассказали в Министерстве обороны (МО) России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Орловскую и Курскую области — над первым регионом было уничтожено два дрона, над вторым — один БПЛА.

«В период с 14:30 до 15:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — подытожили в Минобороны.

Также сообщалось, что в ночь на 25 октября ВСУ выпустили по территории России семь беспилотных летательных аппаратов и один малоразмерный воздушный шар.