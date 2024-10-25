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19:18, 25 октября 2024Культура

Солистка культовой советской группы рассказала о готовящемся фильме

Солистка «Миража» Наталья Гулькина сообщила, что о группе снимут фильм

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Певица Наталья Гулькина, известная по выступлениям в составе группы «Мираж», заявила, что о коллективе в ближайшее время снимут фильм. Об этом артистка рассказала в интервью aif.ru.

По словам Натальи, биографию «Миража» надо было экранизировать гораздо раньше, до всех других байопиков о советских музыкантах.

«Еще когда о сериале "Комбинация" только шли разговоры, ко мне уже обратились. Фильм будет про конец 80-х. Я считаю, что он немного запоздал, потому что про нас должен был быть первым, как был первым сам "Мираж" в 80-х», — сказала артистка.

Ранее стало известно, что сериал «Комбинация» с Никитой Кологривым поставил рекорд, выйдя на российских стриминг-сервисах.

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      Андрей Шеньшаков
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