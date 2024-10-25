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09:27, 25 октября 2024Россия

Стало известно о жалобах жителей Коркино на цыган губернатору до погромов

Mash: жители Коркино жаловались губернатору Текслеру на цыган до погромов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Жители города Коркино Челябинской области еще до погромов жаловались властям региона на цыган. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, летом 2024-го года горожане просили губернатора региона Алексея Текслера повлиять на цыган, которые, по их выражению, чувствуют себя очень вольготно.

24 октября в Коркино два человека пострадали в ходе инцидента со стрельбой.

Стихийные выступления в Коркино начались после расправы над 40-летней таксисткой. На последний вызов таксистка приехала к местным цыганам в частный дом. У женщины остались двое сыновей.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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