Стало известно о жалобах жителей Коркино на цыган губернатору до погромов

Mash: жители Коркино жаловались губернатору Текслеру на цыган до погромов

Жители города Коркино Челябинской области еще до погромов жаловались властям региона на цыган. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, летом 2024-го года горожане просили губернатора региона Алексея Текслера повлиять на цыган, которые, по их выражению, чувствуют себя очень вольготно.

24 октября в Коркино два человека пострадали в ходе инцидента со стрельбой.

Стихийные выступления в Коркино начались после расправы над 40-летней таксисткой. На последний вызов таксистка приехала к местным цыганам в частный дом. У женщины остались двое сыновей.