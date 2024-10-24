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22:20, 24 октября 2024Силовые структуры

В ходе инцидента со стрельбой у цыганского дома в Коркино пострадали два человека

Mash: в ходе стрельбы в Коркино пострадали россиянин и цыган

Фото: Pixabay

В ходе инцидента со стрельбой у цыганского дома в Коркино Челябинский области пострадали два человека — россиянин и представитель цыганской диаспоры, сообщает Telegram-канал Mash.

«Двое пострадавших в результате стрельбы в Коркино — цыган и русский. Одному из них пуля попала в шею, второму в бедро. Оба сейчас больнице», — сказано в публикации.

Также отмечается, что в частном доме, который пытались штурмовать местные жители, были обнаружены гладкоствольное ружье, пистолет и патроны.

Стихийные погромы произошли после расправы над 40-летней женщиной, занимавшейся частным извозом. Коллега потерпевшей рассказал, что на последний вызов таксистка приехала к местным цыганам в частный дом, откуда постоянно вызывают такси.

По данным следствия, между злоумышленником, добиравшимся на такси к месту своего проживания, и потерпевшей произошел конфликт. В ходе ссоры молодой человек нанес женщине четыре колото-резаных ранения в область груди. Подозреваемым оказался 17-летний подросток из числа местных жителей. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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      Марина Совина
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