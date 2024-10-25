Стало известно об отправке второй группы войск КНДР в Россию

Bloomberg: Южная Корея сообщила об отправке второй группы войск КНДР в Россию

КНДР планирует в скором времени отправить в Россию вторую группу своих войск. Об этом сообщается в отчетах южнокорейской разведки, оказавшихся в распоряжении агентства Bloomberg.

Согласно переданным документам, первая группа северокорейских военнослужащих из 1500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на российском дальнем востоке. В общей сложности на территории РФ планируется дислоцировать около 10 000 военных из КНДР, указывает разведка Южной Кореи.

Кроме того, в отчете говорится о масштабах северокорейских военных поставок в Россию.

«Пхеньян отправил около 8 миллионов снарядов северокорейского производства калибра 122 и 152 миллиметра, около 100 ракет Hwasong-11, а также противотанковые ракетные комплексы Bulsae-4», — передает Bloomberg.

Как указал в интервью агентству высокопоставленный анонимный источник в Сеуле, приведенные южнокорейской разведкой цифры «значительно превышают оценки европейцев касательно объема поставок северокорейского оружия в Россию».

Ранее в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что первые подразделения военных из КНДР якобы прибыли в Курскую область.