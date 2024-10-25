Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:31, 25 октября 2024Мир

Стало известно об отправке второй группы войск КНДР в Россию

Bloomberg: Южная Корея сообщила об отправке второй группы войск КНДР в Россию

Фото: KCNA / Reuters

КНДР планирует в скором времени отправить в Россию вторую группу своих войск. Об этом сообщается в отчетах южнокорейской разведки, оказавшихся в распоряжении агентства Bloomberg.

Согласно переданным документам, первая группа северокорейских военнослужащих из 1500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на российском дальнем востоке. В общей сложности на территории РФ планируется дислоцировать около 10 000 военных из КНДР, указывает разведка Южной Кореи.

Кроме того, в отчете говорится о масштабах северокорейских военных поставок в Россию.

Материалы по теме:
Дружба с Трампом, широкие штаны и атомные бомбы. Чем запомнились 10 лет правления северокорейского лидера Ким Чен Ына?
Дружба с Трампом, широкие штаны и атомные бомбы.Чем запомнились 10 лет правления северокорейского лидера Ким Чен Ына?
17 декабря 2021
«Ракета-монстр» Северная Корея готовится испытать ядерную бомбу. Зачем это Ким Чен Ыну и чем ответят США?
«Ракета-монстр»Северная Корея готовится испытать ядерную бомбу. Зачем это Ким Чен Ыну и чем ответят США?
14 июля 2022

«Пхеньян отправил около 8 миллионов снарядов северокорейского производства калибра 122 и 152 миллиметра, около 100 ракет Hwasong-11, а также противотанковые ракетные комплексы Bulsae-4», — передает Bloomberg.

Как указал в интервью агентству высокопоставленный анонимный источник в Сеуле, приведенные южнокорейской разведкой цифры «значительно превышают оценки европейцев касательно объема поставок северокорейского оружия в Россию».

Ранее в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что первые подразделения военных из КНДР якобы прибыли в Курскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?

      Набиуллина заявила об отсутствии признаков замедления роста цен в России

      Стали известны подробности о «Грозовом перевале» с Марго Робби

      Начальника российского СИЗО арестовали за крупную взятку

      Жительница освобожденного курского села рассказала о мародерстве солдат ВСУ

      Мошенники придумали новый способ кражи денег россиян

      Обыкновенную монету 2023 года выпуска продали за 156 тысяч рублей из-за редчайшей ошибки

      Пятерых экс-силовиков осудят за фальсификацию дел о наркотиках ради показателей

      ЦБ рассматривал три варианта повышения ключевой ставки

      Оппозиция Южной Кореи призвала депутата извиниться за призывы к ударам по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше