На Украине заявили о присутствии военных из КНДР в Курской области

ГУР Украины: первые подразделения военных из КНДР прибыли в Курскую область

Первые подразделения военных из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) якобы прибыли в Курскую область. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины (МО).

«Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий», — говорится в сообщении ведомства.

Украинская разведка утверждает, якобы всего в Россию прибыло 12 тысяч северокорейских военных, в числе которых 500 офицеров и три генерала. По данным ГУР МО Украины, на слаживание корейским военным выделяют несколько недель.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Южной Кореи не поддаваться слухам об армии КНДР в России. По ее словам, сотрудничество России и КНДР соответствует всем нормам международного права и никак не угрожает южнокорейскому народу.