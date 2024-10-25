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10:30, 25 октября 2024Экономика

Появились редкие кадры из таунхауса Джейсона Стейтема

Модель Рози Хантингтон-Уайтли показала интерьеры своего лондонского таунхауса

Фото: Simon Upton / Vogue

Модель Рози Хантингтон-Уайтли показала интерьер своего таунхауса в Лондоне. Редкие кадры из их с Джейсоном Стейтемом дома публикует журнал Vogue.

Дом обставлен по вкусу звездной пары — цветовая гамма интерьера лаконична и держится на нейтральных кремовых оттенках с вкраплениями натурального камня, ротанга и древесины. Помещения декорированы в духе минимализма с упором на текстуры. В гостиной оборудован камин, еще один камин стоит в спальне. Ощущение воздушности комнатам придают высокие потолки и французские окна. Напольное покрытие изготовлено из натурального необработанного дерева. С одной стороны дома окна выходят на сад, а с другой открывается вид на центр британской столицы.

Ранее супруга голливудского актера показала своим подписчикам в соцсетях квартиру с панорамным видом на море. Здесь Хантингтон-Уайтли и Стейтем остановились лишь на время, однако интерьер апартаментов также был выдержан в излюбленных моделью светлых оттенках.

Модель состоит в отношениях с актером, который старше ее на 20 лет, с 2010 года. Знаменитости познакомились на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года пара объявила о помолвке. Хантингтон-Уайтли и Стэйтем до сих пор не женаты, но воспитывают двоих совместных детей.

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      Виктория Клабукова
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