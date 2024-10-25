Ставшая мемом на Олимпиаде брейк-дансерша снялась для модного журнала

Ставшая мемом на Олимпиаде брейк-дансерша Рэйчел Ганн снялась для глянца Stellar

Австралийская брейк-дансерша Рэйчел Ганн, ставшая мемом на Олимпиаде в Париже, снялась для модного журнала Stellar. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого издания.

На размещенном фото танцовщица предстала в открытых черных туфлях и облегающем длинном платье голубого цвета, оформленном широкими рукавами и разрезом. Спортсменка положила руки на талию и посмотрела в объектив камеры.

Визажисты сделали для образа знаменитости макияж с акцентом на губы, нанеся на них темно-красную помаду. Стилисты, в свою очередь, заплели волосы в косу и предложили примерить золотые серьги и браслет.

Известно, что Рэйчел Ганн не получила медаль на Олимпийских играх, но прославилась в интернете благодаря танцу с элементом «прыжок кенгуру». Брейк-дансерша имитировала движения животного, а после крутилась на голове и каталась на плечах. Многие пользователи сети отказывались верить в то, что перед судьями выступает профессиональная спортсменка, и сочли Ганн комедианткой.

В сентябре прославившаяся во время Олимпийских игр 2024 года девушка-стрелок Ким Е Джи из Южной Кореи снялась для местной версии модного журнала Vogue.