Суд арестовал более 70 счетов, квартиры и драгоценности по делу бывшего полковника МВД

Суд арестовал более 70 счетов и квартиры по делу экс-полковника МВД Долгих

Суд арестовал более 70 счетов, порядка 15 квартир и около 160 драгоценностей по делу бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования Главного командования внутренних войск МВД Игоря Долгих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Срок ареста имущества экс-полковника, подозреваемого в получении крупной взятки, продлен до 23 января 2025 года.

Среди арестованных драгоценностей, изъятых у фигуранта при обыске — женские украшения из белого, желтого и красного золота, кольца, серьги, браслеты, подвески и цепочки.

Представитель владелицы драгоценностей выступил против продления сроков ареста, настаивая на том, что она не является подозреваемой или обвиняемой, однако по версии следствия, это имущество приобретено на деньги, полученные, возможно, преступным путем.

В феврале Головинский районный суд Москвы конфисковал у бывшего полковника пять квартир. По версии следствия, с 2006 по 2017 год Долгих купил шесть объектов недвижимости в многоквартирных домах, которые построили для сотрудников внутренних войск МВД. При этом фигурант скрыл факт покупки, зарегистрировав пять квартир и одно нежилое помещение на сестру, и не декларировал имущество.