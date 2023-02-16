У бывшего полковника МВД конфисковали пять квартир в Москве

«Ъ»: суд конфисковал у бывшего полковника МВД Игоря Долгих пять квартир в Москве

Головинский районный суд Москвы конфисковал у бывшего замначальника управления расквартирования и строительства тыла Главного командования внутренних войск МВД (преобразованы в Росгвардию — прим. Ленты.ру) полковника Игоря Долгих пять квартир. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, с 2006 по 2017 год Долгих купил шесть объектов недвижимости в многоквартирных домах, которые построили для сотрудников внутренних войск МВД. При этом Долгих скрыл факт покупки, зарегистрировав пять квартир и одно нежилое помещение на сестру, и не декларировал имущество.

Следствие вышло на Долгих после того, как против него дал показания бизнесмен Обид Ясинов, подозреваемый в мошенничестве и даче взяток. Проверка выявила несоответствие доходов и расходов полковника.

Долгих арестован до середины апреля.

8 февраля военная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело сотрудника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России полковника Ивана Мертвищева, обвиняемого в получении взятки в виде стиральной машины Bosch от военкома. Ответственный за призыв на военную службу, он сообщил подчиненному о грядущей проверке и намекнул на возможные проблемы по итогам ревизии. Чтобы избежать такого поворота, полковник предложил военкому сделать ему подарок. Тот согласился, но заявил о вымогательстве в военную контрразведку ФСБ.

В декабре 2022 года в Москве правоохранители задержали начальника отдела управления по работе с личным составом главка МВД полковника внутренней службы Павла Параносенкова по подозрению в коррупции. По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, полицейского задержали в здании ГУ МВД на Петровке 14 декабря и увезли в столичное управление Следственного комитета России (СКР). Возбуждено уголовное дело о получении взятки. По данным следствия, Параносенков брал деньги за беспрепятственное прохождение сотрудниками полиции зачетов профессиональной подготовки. Общая сумма подношений от коллег устанавливается следствием.