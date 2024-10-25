Суд пересмотрел приговор российской фотомодели по делу о расправе над мужем

В Петербурге суд в апелляции дал фотомодели 7 лет колонии за убийство мужа

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию по делу фотомодели Лилии Судаковой, обвиненной в расправе над мужем, и приговорил ее к семи годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Апелляционная инстанция квалифицировала действия модели по статье 105 («Убийство») УК РФ и изменила приговор Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, который дал подсудимой условный срок. Отбывать наказание модель будет в колонии общего режима. Также с нее взыскали два миллиона рублей в качестве морального вреда.

Модель взяли под стражу в зале суда.

О расправе Судаковой над мужем сообщалось 1 декабря 2020 года. Пара приехала в Северную столицу отдохнуть и сняла квартиру. Из-за приглашенной мужем в гости девушки возлюбленные поругались. На кухне произошла ссора, закончившаяся дракой. В какой-то момент у модели в руках оказался нож, которым она ударила мужа в сердце.

Судья Дзержинского районного суда переквалифицировал действия модели на часть 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека») УК РФ и 16 мая приговорил ее к четырем годам условно.