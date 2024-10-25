69-я параллель
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12:26, 25 октября 202469-я параллель

Существу возрастом 44 тысячи лет помогут обрести целостность в России

Ямальского мамонта Тадибе решили отправить в Ленобласть поездом

Фото: пресс-службы МВК имени И.С. Шемановского

Ямальскому мамонту Тадибе возрастом 44 тысячи лет помогут обрести целостность в Ленинградской области. Об этом заявила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на официальном портале российского региона.

Сообщается, что скелет древнего существа, найденного у озера Печевалавато в 2020 году, решили отправить поездом в село Рождествено Ленобласти, где останки мамонта пройдут реставрацию и уже в собранном виде скелет вернется в родной регион.

«Для оценки масштаба работ был приглашен специалист, который ранее уже реставрировал музейные экспонаты, в том числе мумию мамонтенка Любы. На основе его заключения мы разработали концепцию восстановления находки», — сообщила Евгения Хозяинова, сотрудница музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского, где хранилась находка.

Первую часть скелета мамонта уже перевезли, и сегодня, 25 октября, в Ленобласть отправилась вторая партия останков существа.

Ранее сообщалось, что семья туристов из Алтайского края нашла останки древних животных возле заброшенного поселка в Якутии.

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      Марк Леонов
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