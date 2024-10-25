Трамп высказался о помиловании сына Байдена

Трамп не исключил помилования сына Байдена в случае победы на выборах президента

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не исключает помилования сына действующего американского лидера Джо Байдена в случае своей победы на выборах президента. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы не стал вычеркивать этого из списка», — сказал политик. По его словам, сын Байдена «был плохим мальчиком», однако Трамп считает, что подобные уголовные дела плохи для страны.

Кандидат в президенты также рассказал, что после победы над Хилари Клинтон он мог добиться ее уголовного преследования. «Я подумал, это будет ужасно выглядеть — жена президента США отправляется в тюрьму», — отметил Трамп.

Он добавил, что не ожидал уголовных дел против себя. «Чего я не знал, что они будут играть грязно со мной», — пояснил он.

В начале сентября Хантер Байден вступил в сделку о признании вины по всем предъявленным ему пунктам обвинения в налоговых преступлениях.

Также стало известно, что Джо Байден по-прежнему не намерен даровать помилование своему сыну. В Белом доме отрицают возможность смягчения наказания Хантеру Байдену в связи с его намерением признать вину. В начале декабря 2023 года сыну президента США предъявили девять обвинений в неуплате налогов, ему грозит до 17 лет лишения свободы.