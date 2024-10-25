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06:27, 25 октября 2024Мир

Три журналиста погибли при израильском ударе по Ливану

Три журналиста погибли при ударе самолетов Израиля по зданию на юге Ливана

Три журналиста, включая корреспондента телеканала «Аль-Маядин» погибли при атаке Израиля на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент ливанского телеканала «Аль-Джадид» Мохамад Фархат сообщил, что самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударили по зданию в поселении Хасбайя на юге Ливана, где находились представители ряда изданий.

«В 3:00 часа утра враждебный Израиль атаковал место расположения журналистов в Хасбайе. Здание, куда мы с коллегами заехали после того, как враг заставил нас уехать из Марджаюн, сильно повреждено. К сожалению, среди наших коллег есть погибшие», — сообщил Фархат.

Присутствие журналистов в здании было широко известным фактом, а удар по дому нанесли поздно ночью, когда люди уже спали.

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      Марина Совина
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