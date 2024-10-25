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13:05, 25 октября 2024Россия

Тяжелораненый российский командир заявил о невозможности получить награду за СВО

В Тюмени раненый командир заявил, что полгода не может получить награду за СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Тюмени тяжелораненый российский командир и ветеран боевых действий Сергей Иванов заявил, что полгода не может получить награду за участие в разминировании участка в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет URA.RU.

По данным издания, российский военнослужащий был командиром 3-го отделения саперов. Во время боевого задания он получил тяжелое ранение при подрыве на вражеской мине — ему ампутировали левую ногу на уровне средней трети голени, присвоили вторую группу инвалидности и демобилизовали с фронта в марте 2024 года.

«Из части была информация об Указе Президента России от 15 февраля о моем награждении. Спустя полгода нет никакой информации о том, где награда. Весь взвод, которым я на тот момент командовал, был награжден медалью за разминирования, на которые в том числе ходили под моим руководством. У меня наград и поощрений на данный момент нет», — заявил Иванов.

Военнослужащий направлял несколько запросов о награде в военкомат, в прокуратуру, в правительство Курганской области, в отделение фонда «Защитники Отечества», а также полпреду президента России в Уральском федеральном округе. Однако ответов на данный момент не получил.

Как пишет издание, после публикации этой истории в СМИ прокуратура сообщила о проведении проверки.

Ранее в Татарстане военный СВО Эльс Гареев рассказал, как ему предложили купить самому себе медаль на маркетплейсе за 550 рублей, принести ее в штаб, где уже к ней выдадут удостоверение участника боевых действий и наградят.

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      Елена Торубарова
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