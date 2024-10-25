У немецкого автогиганта резко упали прибыль и продажи

Bloomberg: в III квартале прибыль Mercedes упала почти на 50 процентов

Доход компании Mercedes-Benz Group AG за III квартал 2024 года составил 34,5 миллиарда евро (37,4 миллиарда долларов), что примерно на семь процентов меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В то же время прибыль до вычета процентов и налогов упала до 2,52 миллиарда евро. Это на 48 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Маржа снизилась до 4,7 процента в III квартале, хотя компания рассчитывала на восемь процентов.

К таким результатам привело падение продаж самых дорогих автомобилей автопроизводителя. Финансовый директор компании Харальд Вильгельм был вынужден констатировать, что результаты III квартала не соответствуют амбициям автогиганта, которому теперь придется серьезно сократить расходы.

Свою роль в случившемся сыграл и экономический спад в Китае, усугубленный затянувшимся кризисом на рынке недвижимости. Все это сильно ударило по немецкому автопроизводителю. Особенно заметно упали заказы на модели S-класса и Maybach.

Ранее представители компании Mercedes-Benz и BMW раскритиковали решение европейских властей ввести пошлины на китайские машины. Руководство немецких автогигантов нашло такие меры противоречащими свободной торговле и честной конкуренции.