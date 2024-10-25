NYT: Запад лишен данных об изменениях Арктики из-за запрета сотрудничать с РФ

Ученые западных стран лишены важнейших данных об изменениях климата из-за санкций против России. Об этом написало издание The New York Times (NYT).

В частности, запрет на диалог с российскими учеными лишает мировую науку сведений об Арктике и ее изменениях. «Поток данных между западными и российскими учеными упал до минимума из-за введенных Западом санкций и других ограничений», — отмечается в статье.

Главная трудность без контактов с Россией заключается в невозможности наблюдения западными учеными за таянием льдов Арктики, процесс нагревания которой происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру.

«Наверное, без России невозможно понять, как меняется Арктика», — подчеркнул итальянский ученый Алессандро Лонги, изучающий вечную мерзлоту.

Ранее в правительстве России заявили о превосходстве страны над другими в одной сфере. В частности, Россия является мировым лидером освоения Арктики.