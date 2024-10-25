Жительница Угледара рассказала об угрозах ее родственникам на Украине

Жительница Угледара рассказала, что ее матери угрожают на Украине

Родственникам оставшейся в Угледаре местной жительницы поступали угрозы от украинцев после освобождения города, об этом она рассказала РИА Новости.

«Вчера они моей маме написали сообщение: "Поздравляем, вы остались без дочери"», — отметила она.

По ее словам, оставшиеся в населенном пункте местные жители не хотят покидать город. Женщина выразила желание съездить и посмотреть на восстановление Мариуполя. Это станет возможным после того, как дороги из Угледара разминируют.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию.