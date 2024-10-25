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21:42, 25 октября 2024Россия

Украина попыталась атаковать два региона России

Минобороны: ПВО сбила беспилотники ВСУ над Белгородской и Орловской областью

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Орловскую и Белгородскую области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, над Белгородской областью были уничтожены два украинских дрона, над Орловской — один. Попытка атаки была совершена около 20:20 по московскому времени.

Ранее в пятницу, 25 октября, беспилотник ВСУ сбили в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Кроме того, в тот же день украинский дрон влетел в многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области. У здания повреждены фасад и остекление.

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      Марина Совина
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