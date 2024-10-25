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16:58, 25 октября 2024Силовые структуры

Украинское сообщество внесено в список террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес в список террористов сообщество ГУР Украины в Энергодаре

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Сообщество, созданное в Энергодаре Запорожской области Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, попало в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом говорится на сайте ведомства.

Террористическое сообщество также включено в Единый федеральный список террористических организаций, составляемый ФСБ России.

Эта организация осуществляла свою деятельность в Энергодаре Запорожской области. 5 сентября вступило в законную силу решение Южного окружного военного суда, которым сообщество ГУР было признано террористическим.

В реестре ФСБ числятся в настоящее время 54 террористических организаций.

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      Любовь Ширижик
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