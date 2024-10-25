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08:59, 25 октября 2024Бывший СССР

В Грузии высказались о борьбе «Европы против России» на выборах

«Грузинская мечта» назвала выборы обычными, а не борьбой «Европы против России»

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Выборы в парламент Грузии являются обычным процессом, а не борьбой «Европы против России», как это пытается представить оппозиция. Об этом заявил депутат правящей в стране партии «Грузинская мечта» Николоз Самхарадзе в интервью Financial Times (FT).

«Оппозиция представляет эти выборы как геополитический выбор, "Европа против России". (…) Мы ["Грузинская мечта"] не рассматриваем их как выборы, которые определят судьбу Грузии на следующие 500 лет», — сказал он.

Самхарадзе подчеркнул, для правящей партии это обычные выборы, где определяется будущее экономики, социального обеспечения, инфраструктуры, а также сохранения мира и стабильности. Как пишет FT, сторонние наблюдатели считают самыми важными предстоящие выборы. По их мнению, они определят, «станет ли страна суверенной демократией».

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил о готовящемся государственном перевороте после выборов 26 октября. По его словам, поводом для беспорядков станут действия наблюдательных неправительственных организаций.

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      Кристина Есикова
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