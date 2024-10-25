В Кремле оценили возможность визита Ким Чен Ына в Россию

Песков о визите Ким Чен Ына в РФ: близкие соседи постоянно обмениваются визитами

КНДР — сосед России, а близкие соседи постоянно обмениваются визитами. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию в 2025 году, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, Москва и Пекин весьма активно развивают связи во всех возможных областях. «И, конечно, близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровне», — подчеркнул он.

Ранее Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме по случаю дня рождения президента России Владимира Путина назвал его «самым дорогим другом». Он также подчеркнул, что Северная Корея полностью поддерживает «справедливое дело Российской армии и народа».