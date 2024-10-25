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15:12, 25 октября 2024Бывший СССР

В Литве отреагировали на объятия генсека ООН с Путиным и Лукашенко

Ландсбергис: Гутерриш должен признать свою неправоту за визит на саммит БРИКС

Фото: Sputnik/ Mikhail Metzel / Pool / Reuters

В Литве отреагировали на визит Генсека ООН Антониу Гутерриша в Казань на саммит БРИКС. Соответствующее заявление сделал глава МИД прибалтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, передает Telegram-канал «Sputnik Литва».

«Гутерриш должен признать свою неправоту и взять на себя ответственность, когда он решил не ехать на украинский "мирный саммит" в Швейцарии, а также сейчас, когда он поехал к [президенту России Владимиру] Путину и обнимался и с ним, и с (...) [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко», — сообщил Ландсбергис.

По словам главы внешнеполитического ведомства Литвы, Вильнюс больше не воспринимает Генсека ООН как честного посредника. Он добавил, что власти прибалтийской республики не будут отговаривать Гутерриша от ухода со своего поста, если он решится на это.

24 октября Владимир Путин и прибывший на саммит БРИКС Антониу Гутерриш провели встречу. Сообщалось, что Генсек международной организации приехал в Россию впервые с 2022 года.

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      Екатерина Грищенко
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