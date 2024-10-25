В Лондоне стремительно избавились от дома семьи принцессы Дианы

В Лондоне продали бывший дом семьи принцессы Дианы за 14,2 миллиона долларов

В Лондоне стремительно избавились от бывшего дома семьи принцессы Дианы. Недвижимость нашла нового владельца менее чем через две недели с момента выставления на продажу, пишет Robb Report.

Речь идет о резиденции на Фарм-стрит, 24 в Мейфэре, которую Диана часто посещала после развода с королем Чарльзом. Особняк в георгианском стиле был построен в начале 1980-х годов, в 1990-м году отец принцессы Джон Спенсер приобрел его в качестве подарка для второй жены, Рейн Спенсер. В начале 2000-х графиня его продала коллекционерам, которые владели недвижимостью по сей день. Теперь поместье продано неизвестному покупателю, заплатившему за него 14,2 миллиона долларов.

Фасады четырехэтажного особняка имеют кремовый цвет и украшены лепниной. На площади в 464 квадратных метра расположились пять спален, зал для приемов, элегантная кухня-столовая, гостиная, библиотека и несколько ванных комнат. На каждый из этажей можно подняться на лифте, а на крыше расположена уютная терраса.

Ранее Принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл, приобрели дом в Португалии. Уточняется, что покупка жилья позволит супругам путешествовать по странам Шенгенской зоны без ограничений. При этом местонахождение дома не уточняется.