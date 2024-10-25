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00:12, 26 октября 2024Мир

В МИД раскрыли позволившую Украине совершить вылазку в Курскую область причину

Мирошник: Украина не имела шансов на вылазку в Курскую область без помощи Запада

Фото: Stringer / Reuters

У Украины не было ни малейших шансов на вылазку в Курскую область без помощи Запада. Позволившую Киеву совершить атаку в Курской области причину раскрыл посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова приводит ТАСС.

«Украина, не имея ни одного спутника, располагала в полной мере разведывательной спутниковой информацией. В этих операциях непосредственно принимали участие иностранные инструкторы», — указал дипломат во время неформальной встречи членов Совбеза ООН по теме «Систематические нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории Российской Федерации».

Мирошник добавил, что большая часть техники и вооружения, применявшаяся во время вылазки, была предоставлена западными кураторами и имела «наклейки с надписью происхождения стран НАТО или их союзников».

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима рассказал, что более четырех тысяч россиян пострадали от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала 2024 года. Помимо этого, ранения получили 274 несовершеннолетних.

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      Маргарита Пименова
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