В МВФ признали влияние конфликтов на экономику Европы

В МВФ признали негативное влияние конфликтов на развитие экономики Европы

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что неопределенность в отношении инфляции и геополитические конфликты ухудшают перспективы экономического развития Европы. Об этом сообщается в докладе европейского департамента организации, сообщает ТАСС.

Авторы подчеркнули, что в краткосрочном периоде на экономическое развитие Европы негативно влияют неопределенность в отношении базовой инфляции, направления экономической политики и геополитические конфликты.

«В более долгосрочной перспективе потенциальный рост сдерживают сохраняющиеся слабые темпы роста производительности труда и новые препятствия, связанные с неопределенностью последствий фрагментации, изменения климата и другие структурные сдвиги», — отмечается в материалах.

Ранее МВФ предсказал сроки окончания конфликта на Украине. По мнению экспертов фонда, кризис завершится в последнем квартале 2025 года.