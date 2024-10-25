Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:26, 25 октября 2024Экономика

В МВФ признали влияние конфликтов на экономику Европы

В МВФ признали негативное влияние конфликтов на развитие экономики Европы

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что неопределенность в отношении инфляции и геополитические конфликты ухудшают перспективы экономического развития Европы. Об этом сообщается в докладе европейского департамента организации, сообщает ТАСС.

Авторы подчеркнули, что в краткосрочном периоде на экономическое развитие Европы негативно влияют неопределенность в отношении базовой инфляции, направления экономической политики и геополитические конфликты.

«В более долгосрочной перспективе потенциальный рост сдерживают сохраняющиеся слабые темпы роста производительности труда и новые препятствия, связанные с неопределенностью последствий фрагментации, изменения климата и другие структурные сдвиги», — отмечается в материалах.

Ранее МВФ предсказал сроки окончания конфликта на Украине. По мнению экспертов фонда, кризис завершится в последнем квартале 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Чечне неизвестные обстреляли автомобиль «Урал», принадлежащий Росгвардии. Погиб военнослужащий

      Раскрыто влияние выборов на политику США по Украине

      В МВФ признали влияние конфликтов на экономику Европы

      Британия решила совершенствовать методы демонизации России

      Трамп назвал США свалкой мира

      Российская ПВО уничтожила БПЛА в Брянской области

      В Сербии высказались о визах для россиян

      В России рассказали об изменениях цен на бензин до конца года

      Трамп выступил с оскорблениями в адрес Байдена после призывов «закрыть» республиканца

      В США назвали саммит БРИКС несомненным успехом для России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше