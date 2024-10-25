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08:50, 25 октября 2024Экономика

В России раскрыли новую тенденцию среди микрозаемщиков

Webbankir: микрозаемщики в России стали более склонны к сбережениям

Фото: Pixabay

По итогам октября 2024 года доля микрозаемщиков, у которых есть хотя бы один банковский вклад, выросла до 20,3 процента. О росте склонности российских заемщиков к сбережениям сообщает РИА Новости со ссылкой на данные финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Уточняется, что исследование проводилось среди 1,8 тысячи россиян, берущих займы в вышеуказанном микрофинансовом сервисе. В октябре 2023 года доля его клиентов с одним и более банковскими вкладами составляла 15,5 процента. Таким образом, за год показатель увеличился на 4,8 процентного пункта (п.п.).

Обычно принято считать, что микрозаемщики не склонны к сбережениям. Однако результаты исследования показали новую тенденцию среди клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Эксперты объяснили подобную динамику ростом ключевой ставки Центробанка (ЦБ), которая потянула за собой вверх ставки по банковским депозитам. «Клиенты МФО видят это <...> и стараются использовать эту возможность, чтобы сохранить или даже преумножить свои сбережения», — резюмировали аналитики.

Ранее сообщалось, что инициативу руководства ЦБ ограничить займы в МФО поддержали 35 процентов россиян. Еще 21 процент положительно смотрит на планы регулятора запретить клиентам подобных финансовых организаций получать сразу несколько ссуд одновременно.

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      Анатолий Акулов
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