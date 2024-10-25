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14:21, 25 октября 2024Россия

В России высказались о возможных компромиссах на переговорах с Украиной

Сенатор Карасин: Западу потребуется гибкость для компромиссов с Россией
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Компромисс России в переговорах об урегулировании украинского конфликта подразумевает соблюдение тех условий, которые были озвучены президентом России Владимиром Путиным в Министерстве иностранных дел РФ, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин.

«Компромисс подразумевает выполнение тех условий, которые были сформулированы нашим президентом, — подчеркнул политик. — Он довольно подробно обрисовал все перспективы и наши условия в своем выступлении в МИДе, и я убежден, что все эти условия хорошо известны западному сообществу, Вашингтону».

Он подчеркнул, что Западу придется несколько изменить свою позицию относительно переговоров с Россией в пользу большей гибкости и открытости.

«Условия названы. Для их реализации нужны только здравый смысл и гибкость», — заключил Карасин.

Ранее Путин заявил, что Россия готова искать разумные компромиссы по урегулированию ситуации на Украине. При этом он отказался приводить какие-либо детали по этому вопросу, потому что предметных переговоров в этой области пока не ведется.

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