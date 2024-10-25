В российском регионе на границе с Украиной в результате прилета снаряда пострадал мужчина

В Белгородской области в результате прилета снаряда мужчина получил ранение

В российском регионе на границе с Украиной в результате прилета снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранение получил житель Новой Таволжанки. С осколочными ранениями его доставили в больницу №2 в Белгороде.

По данным главы региона, ВСУ одновременно атаковали два населенных пункта. Так, в Новой Таволжанке в результате четырех обстрелов в 18 частных домах выбило окна, повредило кровли и заборы. Кроме того, осколками посекло три легковых автомобиля, а также повредило остекление многоквартирного дома.

В селе Ясные Зори украинский дрон-камикадзе атаковал «Газель» — транспортное средство также получило повреждения.

Ранее Гладков сообщал о ранении еще двух мирных жителей приграничного региона в результате атак ВСУ — жителей поселка Октябрьский. Их госпитализировали.