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10:38, 25 октября 2024Экономика

В российском регионе произошел транспортный коллапс

В Магадане произошел транспортный коллапс из-за снега

Фото: МЧС России / ТАСС

В Магадане на автомобильных дорогах образовались пробки из-за выпавшего снега. О транспортном коллапсе из-за непогоды сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Обильные осадки обусловлены прохождением циклона. Сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности. Пожарные и спасатели оказывают помощь застрявшим на дорогах автомобилистам, а также адресную помощь горожанам при необходимости.

Спасателям приходится буксировать технику из снежных заносов. В сеть попало видео, на котором группа сотрудников МЧС выталкивает с заснеженной дороги автобус. Ведомство призывает жителей региона воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

Ранее синоптики призвали московских водителей сменить резину на зимнюю. Сделать это следует в ближайшие выходные.

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      Александра Качан
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