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00:30, 25 октября 2024Из жизни

В руке «мумии инопланетянина» из Перу нашли странные металлические импланты

В руке одной «мумии инопланетянина» из Перу нашли металлическую пластину

В руке одной из мумий, найденных в Перу, обнаружили металлический имплант. Об этом пишет Daily Mail.

В сентябре 2023 года скандальный журналист и уфолог Хайме Мауссан представил публике странные останки, которые он выдает за «мумии инопланетян». Мужчина уверен, что мумии, якобы найденные на плато Наска, Перу, принадлежат пришельцам. Этих трехпалых существ прозвали «тридактилями Наска».

По словам репортера Daily Mail, ученые решили препарировать один из обнаруженных образцов. Они изучали отрубленную руку тридактиля и наткнулись на вживленную в нее металлическую пластину. «Это очень сложный металлический сплав, который требует специальных знаний и техники, чтобы получить его такого качества и чистоты», — рассказал судебный врач Хосе Зальсе Бенитес. Он заявил, что в сплаве якобы есть такие металлы, как алюминий, олово, серебро, медь, кадмий и осмий.

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В сентябре 2023 года Мауссан выступал с презентацией своих гипотез в Конгрессе Мексики. Однако тогда судебно-медицинская экспертиза прокуратуры Перу обнаружила в мумиях кости животных и человека и признала их грубо изготовленными подделками. Бенитес отметил, что изученная им рука не принадлежит тем останкам, что Мауссан представлял в Конгрессе, однако схожа с ними.

Ранее Мауссан рассказал, что в грудную клетку предполагаемых инопланетян были имплантированы объекты, похожие на мобильные телефоны. По его словам, это металлические пластины из осмия — редкого токсичного металла, который используют в космической отрасли.

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      Юлия Юткина
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