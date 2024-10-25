В Сербии заявили о невозможности победить Россию

Вице-премьер Сербии Вулин: Запад не осознает, что Россию невозможно победить

Западные страны пока не осознают, что Россию невозможно победить, и им это не под силу. С таким заявлением выступил вице-премьер Сербии Александр Вулин, его цитирует ТАСС.

«Они ищут военного поражения России. Но это не происходит, это невозможно. Нельзя одолеть военным путем ядерную сверхдержаву. Это просто нереально», — сказал сербский политик.

Ранее Вулин заявил, что готов отдать жизнь за сохранение хороших отношений его страны с Россией. «Если это будет стоить мне жизни, то это не слишком высокая цена», — подчеркнул он.