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09:24, 25 октября 2024Мир

В Сербии заявили о невозможности победить Россию

Вице-премьер Сербии Вулин: Запад не осознает, что Россию невозможно победить

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Западные страны пока не осознают, что Россию невозможно победить, и им это не под силу. С таким заявлением выступил вице-премьер Сербии Александр Вулин, его цитирует ТАСС.

«Они ищут военного поражения России. Но это не происходит, это невозможно. Нельзя одолеть военным путем ядерную сверхдержаву. Это просто нереально», — сказал сербский политик.

Ранее Вулин заявил, что готов отдать жизнь за сохранение хороших отношений его страны с Россией. «Если это будет стоить мне жизни, то это не слишком высокая цена», — подчеркнул он.

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      Виктория Кондратьева
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