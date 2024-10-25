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17:38, 25 октября 2024Мир

В США назвали саммит БРИКС победой Путина на всех направлениях

Профессор Миршаймер: саммит БРИКС показал победу Путина на всех направлениях
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Саммит БРИКС, который состоялся в Казани, показал победу президента России Владимира Путина на всех направлениях во внешней политике. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Все происходящее — это еще одно доказательство того, что Путин в выигрыше, он побеждает санкции, он побеждает на поле боя, он не изгой (...). БРИКС — это впечатляющий институт, который демонстрирует, что он будет становиться все более внушительным с течением времени», — рассказал исследователь.

Миршаймер добавил, что целью США была попытка изолировать Путина на уровне международных форматов. По его словам, этого не просто не произошло — Россия демонстрирует высокий потенциал по участию в различных структурах, включая БРИКС.

Ранее Миршаймер заявил, что США сами подорвали свое господство вследствие ошибок и теперь им на смену придут Россия и Китай. Он также добавил, что если бы Соединенные Штаты грамотнее использовали «мягкую силу», делая американский образ жизни привлекательным, то Вашингтон не вызвал бы такого отторжения многих стран, который можно наблюдать сегодня.

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      Максим Габриелян
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