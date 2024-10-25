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12:39, 25 октября 2024Мир

В Турции объяснили нежелание раскрывать предложения по миру на Украине

Анкара не разглашает предложения по миру на Украине, чтобы не навредить диалогу

Фото: Umit Bektas / Reuters

Анкара сохраняет молчание по деталям переданных в Кремль предложений по миру на Украине, чтобы не навредить диалогу для мирного урегулирования конфликта Москвы и Киева. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник, сообщает РИА Новости.

«Детали переговоров не разглашаются, чтобы не нанести урон процессу. Больше никаких комментариев», — лаконично объяснил собеседник на условиях анонимности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что партнеры из Турции неоднократно выходили к представителям России с предложениями о переговорах с украинской стороны по урегулированию конфликта. «Когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды», — поделился российский лидер в интервью для программы «60 минут».

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      Виктория Кондратьева
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