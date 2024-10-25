Путин рассказал об отказах Киева от переговоров

Путин: Украина дважды отказалась от переговоров, на которые согласилась Россия

Президент России Владимир Путин рассказал, что Украина дважды отказывалась от переговоров, на которые соглашалась Москва. Об этом он заявил в интервью для программы «60 минут».

«Когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды», — рассказал российский лидер.

Он добавил, что партнеры из Турции неоднократно выходили к представителям России с предложениями о переговорах с украинской стороны по урегулированию конфликта.

Ранее Путин заявил, что Россия готова искать разумные компромиссы по урегулированию ситуации на Украине. При этом он отказался приводить какие-либо детали по этому вопросу, потому что предметных переговоров в этой области пока не ведется.