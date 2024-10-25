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04:47, 25 октября 2024Мир

В Венесуэле раскритиковали Бразилию за препятствование вступлению в БРИКС

В Венесуэле осудили Бразилию за препятствование вступлению в БРИКС

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Венесуэлы осуждает «необъяснимую и аморальную агрессию» со стороны МИД Бразилии, которое препятствует вступлению Каракаса в БРИКС, говорится в заявлении главы министра иностранных дел страны Ивана Хиля.

Он заявил, что действия Бразилии «представляют собой агрессию» против Венесуэлы и являются «враждебным жестом, дополняющим преступную политику санкций, которые были наложены против храброго и революционного венесуэльского народа».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Бразилия имеют разногласия по членству Венесуэлы в БРИКС, и позиции двух государств не совпадают.

При этом Путин подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее урегулирование разногласий между Бразилией и Венесуэлой для принятия Каракаса в БРИКС. Он также добавил, что полагается в этом вопросе на бразильского лидера Луиса Инасиу Лула да Силву как на «очень порядочного, честного человека».

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      Сергей Грехов
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