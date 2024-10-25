Владельцы разрушившего мост в Балтиморе судна выплатят США компенсацию

Минюст США: владельцы разрушившего мост в Балтиморе судна заплатят $100 млн

Компании-владельцы судна, разрушившего мост в городе Балтимор американского штата Мэриленд, Выплатят США компенсацию размером более сотни миллионов долларов. Об этом сообщает Минюст США.

Грузовое судно Dali принадлежало сингапурским компаниям Grace Ocean и Synergy Marine. Всего для урегулирования гражданского иска, поданного властями США в связи с расходами, понесенными из-за обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки, они выплатят 101 980 000 долларов.

Вся сумма должна поступить в казну Соединенных Штатов и в бюджеты федеральных агентств, которые пострадали от аварии или участвовали в ликвидации последствий обрушения.

Автомобильный мост в Балтиморе обрушился 26 марта. После столкновения с судном контейнеровоз загорелся, но остался на плаву, а несколько центральных пролетов моста упали в воду. В момент происшествия на мосту находились как минимум четыре автомобиля и семь строителей.