Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:50, 25 октября 2024Ценности

Внешний вид 55-летней Светланы Бондарчук разгневал пользователей сети

Фото: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук разгневала пользователей сети своим нарядом. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 55-летняя знаменитость позировала на улице в ярко-розовом твидовом жакете в клетку, белой юбке и трикотажном шарфе. Помимо этого, бывшая супруга актера Федора Бондарчука надела сапоги бренда Hermes с розовым голенищем и белые капроновые колготки. Внешний вид манекенщицы дополнили укладка и макияж.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Подписчики оценили наряд Бондарчук в комментариях под постом. «Перебор розовой невинности», «Ну не в 50+ так одеваться, первый класс вторая четверть...», «И в песочницу», «Ну нет, не идет», «Вы уже не школьница», — написали они.

Ранее Бондарчук опубликовала видео в откровенном наряде. Знаменитость позировала в черном платье с разрезом до бедра и вырезами на плечах.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ случайно сбили собственный редчайший беспилотник. За них заплатили почти 20 миллионов долларов

      Загоревшийся на российской трассе бензовоз сняли на видео

      Москвич решил сделать просторный туалет и поплатился

      Невеста Роналду попала в больницу

      В Турции заявили о нежелании прекращать связи с Россией из-за санкций

      Путин пошутил о взрывной реакции Запада на его заявление о КНДР

      Высокий спрос на недвижимость в России объяснили страхом

      Врач назвал находящихся в зоне максимального риска гипертонии людей

      В далеком межзвездном облаке обнаружили углерод

      Россияне стали чаще покупать жилье на личные сбережения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше