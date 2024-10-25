Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:02, 25 октября 2024Бывший СССР

Военный эксперт назвал ключевые для СВО населенные пункты

Военный эксперт Дандыкин назвал Славянск и Краматорск ключевыми для СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Полный контроль России над Донбассом, контроль над Славянском, Краматорском станут решающими в рамках украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что после этого можно будет говорить о победе России в противостоянии.

«Одним из главных будет контроль над Донбассом. Сейчас мы чаще говорим об освобождении Курской области, но важны и другие территории. В частности, Донбасс будет знаковым моментом. Славянск, Краматорск, где противник старается удержаться», — сказал Дандыкин.

Он уточнил, что до этого российским военным предстоит вытеснить противника из других ключевых пунктов: Покровска, Часов Яра, Дзержинска и других. После, по его словам, появится возможность выхода уже на Славянск и Краматорск.

«Противник сейчас теряет подготовленные резервы в Курске и других регионах, не успевает подготовить новые. Они уже говорят о нехватке людей, ужасающие потери, особенно в течение последнего полугодия, не компенсируются», — добавил военный эксперт.

Ранее стало известно, что ВС России заняли южную часть села Воздвиженка в ДНР. Сообщалось, что за населенным пунктом открывается прямой путь к дороге Покровск — Константиновка.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Лаврову наступили на ногу на саммите БРИКС. Глава МИД ответил и вызвал бурные обсуждения в сети. Что он сказал?

      Украинский пленный рассказал о страхе за детей уклонистов от мобилизации

      В Лондоне стремительно избавились от дома семьи принцессы Дианы

      Военный эксперт назвал ключевые для СВО населенные пункты

      Огромный крокодил утащил мужчину под воду на глазах у родственника

      Девушка отказалась от секса после подлого поступка бойфренда в постели

      Ученые Запада предрекли климатический коллапс без России

      В Венесуэле раскритиковали Бразилию за препятствование вступлению в БРИКС

      В США рассказали о проблеме новой версии B-52

      Трамп высказался о помиловании сына Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше