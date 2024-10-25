Миллиардеру из списка Forbes пришлось уйти из своей компании из-за обвинений от женщин

Миллиардер из списка Forbes Уайт ушел из своей компании из-за суда с любовницей

Миллиардеру из списка Forbes Ричарду Уайту пришлось уйти из основанной им компании из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.

Основатель, генеральный директор и основной акционер австралийского технологического гиганта WiseTech, занимающегося разработкой программного обеспечения в области логистики, был вынужден покинуть собственную компанию после ряда обвинений от женщин. Он принял такое решение из-за того, что акции компании на фоне скандала резко упали в цене и продолжали дешеветь на протяжении нескольких недель.

Скандал вокруг Уайта начался в сентябре, когда во время слушаний в федеральном суде Австралии его бывшая любовница Линда Роган заявила, что миллиардер согласился помочь ей с развитием бизнеса на особых условиях. По ее словам, он предложил миллион долларов, а затем пригласил в Нью-Йорк, где снял номер с одной кроватью.

Я поняла, что Ричард ожидает, что я вступлю с ним в сексуальные отношения, и тогда он выполнит обещание инвестировать в мой бизнес. Поэтому я осталась с ним в номере, и наши отношения стали сексуальными Линда Роган из судебных документов

Согласно судебным документам, их отношения продолжались некоторое время. Вскоре Уайт приобрел ей особняк стоимостью 13 миллионов долларов. Миллиардер также сказал Роган воспользоваться услугами дизайнера интерьеров, чтобы меблировать дом, но в тот момент про его тайный роман прознала его девушка, Зена Нассер, и он перестал спонсировать любовницу. Та тем не менее сумела отсудить у Уайта около 91 тысячи долларов за элитную мебель. В отместку Уайт начал процедуру банкротства против компании Роган.

После нескольких недель судебных тяжб дело было внезапно урегулировано, причем условия мирового соглашения не раскрываются. Однако после этого в СМИ появились сообщения, что Уайт писал в социальных сетях нескольким предпринимательницами с предложениями наставничества. Со временем переписка приобретала двусмысленный характер. Также девушка Уайта, Нассер, в 2021 году сообщала о насилии с его стороны, но затем отозвала эти обвинения.

В связи со всеми скандалами, по согласованию с советом директоров Уайт покинет пост, возьмет краткосрочный отпуск, а затем вернется в компанию в качестве консультанта.

Уайт основал WiseTech в подвале у себя дома в 1994 году. В 2024 году компания оценивается в 36 миллиардов долларов. Согласно списку Forbes, Уайт занимает 279-ю строчку в списке самых богатых людей мира. Миллиардер когда-то был музыкантом, а также ремонтировал холодильники и продавал компьютеры. Он чинил гитары крупнейшим музыкантам Австралии, в то числе группам AC/DC и The Angels.

Ранее сообщалось, что 81-летний миллиардер из Германии обвенчался с 26-летней девушкой из России. Церемония последовала за рождением их первого общего ребенка в мае, а скромная свадьба состоялась в марте.