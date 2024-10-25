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12:42, 25 октября 2024Силовые структуры

Замминистра энергетики Мочальникова отправили под домашний арест

В Москве суд отправил под домашний арест замминистра энергетики Мочальникова

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Никулинский районный суд города Москвы отправил под домашний арест заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мочальников обвиняется в преступлении по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Он пробудет под домашним арестом до 24 декабря.

Ранее МВД России показало видео задержания Мочальникова. На кадрах видны силовики в доме чиновника, на столе разложены купюры.

По данным следствия, с 2014 по 2023 год должностные лица Минэнерго заключали с подконтрольными организациями контракты о ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, однако подрядные работы были проведены не в полном объеме, а деньги из бюджета были перечислены.

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      Илона Палей
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