Российский посол рассказал о попытках Запада дезинформировать об изоляции РФ

Посол Лабецкий: Запад занимается дезинформированием, говоря об изоляции РФ

Говоря об изоляции России, Запад занимается дезинформированием общественности, заявил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий. Об этом пишет РИА Новости.

«Шестнадцатый саммит БРИКС в Казани лишний раз наглядно показал всему миру, что ни о какой изоляции России не может идти и речи», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что большое число стран говорит о значимости объединения.

Ранее главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим заявил, что санкции против России не являются эффективным инструментом воздействия и не приведут к результату. Он указал на дружеские отношения и отсутствие враждебности между Бразилией и Россией.