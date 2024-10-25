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05:59, 25 октября 2024Мир

Российский посол рассказал о попытках Запада дезинформировать об изоляции РФ

Посол Лабецкий: Запад занимается дезинформированием, говоря об изоляции РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Говоря об изоляции России, Запад занимается дезинформированием общественности, заявил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий. Об этом пишет РИА Новости.

«Шестнадцатый саммит БРИКС в Казани лишний раз наглядно показал всему миру, что ни о какой изоляции России не может идти и речи», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что большое число стран говорит о значимости объединения.

Ранее главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим заявил, что санкции против России не являются эффективным инструментом воздействия и не приведут к результату. Он указал на дружеские отношения и отсутствие враждебности между Бразилией и Россией.

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      Марина Совина
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