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05:17, 22 октября 2024Мир

Советник президента Бразилии ответил на вопрос об антироссийских санкциях

Советник президента Бразилии Аморим выступил против антироссийских санкций

Фото: Maksim Konstantinov /Global Look Press

Санкции против России не являются эффективным инструментом воздействия и не приведут к результату, заявил главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим, пишет немецкий журнал Spiegel.

Он ответил на вопрос, поддерживает ли Бразилия введение ограничительных мер в отношении России. Как уточнил бразильский политик, страна не разделяет точку зрения Запада в этом вопросе. Он указал на дружеские отношения и отсутствие враждебности между Бразилией и Россией.

«У нас нормальные отношения с Россией. Мы выступаем против санкций», — подчеркнул советник Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Аморим добавил, что больше всего от ограничений против Москвы страдает Западная Европа, в то время как экономика России демонстрирует рост.

Ранее Аморим осудил усиление санкционного давления на Россию со стороны западных стран и накачивание Киева оружием, отметив, что эти действия не помогут достижению мира на Украине.

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      Марина Совина
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