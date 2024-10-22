Советник президента Бразилии ответил на вопрос об антироссийских санкциях

Советник президента Бразилии Аморим выступил против антироссийских санкций

Санкции против России не являются эффективным инструментом воздействия и не приведут к результату, заявил главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим, пишет немецкий журнал Spiegel.

Он ответил на вопрос, поддерживает ли Бразилия введение ограничительных мер в отношении России. Как уточнил бразильский политик, страна не разделяет точку зрения Запада в этом вопросе. Он указал на дружеские отношения и отсутствие враждебности между Бразилией и Россией.

«У нас нормальные отношения с Россией. Мы выступаем против санкций», — подчеркнул советник Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Аморим добавил, что больше всего от ограничений против Москвы страдает Западная Европа, в то время как экономика России демонстрирует рост.

Ранее Аморим осудил усиление санкционного давления на Россию со стороны западных стран и накачивание Киева оружием, отметив, что эти действия не помогут достижению мира на Украине.