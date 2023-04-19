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01:17, 19 апреля 2023Мир

Бразилия осудила усиление антироссийских санкций и накачивание Украины оружием

Советник президента Бразилии Аморим: санкциями против России не достигнуть мира на Украине

Фото: Pixabay

Советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете Folha de S.Paulo осудил усиление санкционного давления на Россию со стороны западных стран и накачивание Киева оружием, отметив, что эти действия не помогут достижению мира на Украине.

«Укрепление военной мощи одной стороны или введение санкций в отношении другой не способствует достижению мира. Это не способствует диалогу и не создает условий, благоприятствующих переговорам», — заявил он, добавив, что это, наоборот, ведет к дальнейшему продолжению военных действий.

Аморим подчеркнул, что Бразилия привержена соблюдению всем странами Устава ООН и раскритиковал намерения Запада «нанести России поражение», отметив, что такой подход не приведет к установлению мира.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал политический курс западных стран, при котором они осудили референдум в Крыму, однако признали референдумы в Косово и на Фолклендских островах. Он отметил, что Запад применяет политику двойных стандартов в любых вопросах, в которых может получить выгоду.

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Марина Совина
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