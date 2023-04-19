Глава МИД рассказал о двойных стандартах западных стран по любым вопросам

Глава МИД России Лавров: Запад применяет политику двойных стандартов в любых вопросах

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Каракасе прокомментировал политический курс западных стран, при котором они осудили референдум в Крыму, однако признали референдумы в Косово и на Фолклендских островах. Он отметил, что Запад применяет политику двойных стандартов во всех вопросах, в которых может получить выгоду. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале ведомства.

«Вот три примера — абсолютно разные стандарты: двойные, тройные», — заявил дипломат, подчеркнув, что это характеризует позицию западных государств по любому вопросу, который так или иначе является важным в контексте международных отношений.

Лавров напомнил, что Москва призывает все страны соблюдать правила Устава ООН.

Ранее он заявил, что все прекрасно знают, что США могут пойти на обман в любое время. Министр добавил, что Россия поддерживает Венесуэлу, которая «подвергается сильнейшим незаконным санкциям».