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02:01, 25 октября 2024Забота о себе

Жених решил проучить потребовавшую очень дорогое обручальное кольцо невесту

Фото: Esther Tuttle / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал, как проучил бывшую невесту, потребовавшую от него покупки дорогого обручального кольца. Мужчина признался, что разорвал помолвку из-за требований девушки.

По словам жениха, он купил невесте кольцо с выращенным в лаборатории бриллиантом, которое стоило около 2,4 тысячи фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей). «Она обиделась, что я трачу так мало, и сказала, что это отражает ее ценности и ценность нашего будущего брака в моих глазах», — написал мужчина.

Он добавил, что планировал потратить сэкономленные на покупке кольца деньги на обустройство жилья. Однако невеста настаивала на том, что ее кольцо должно стоить не менее 20 тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей).

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«Для меня, как человека, который не вырос в условиях финансовой стабильности, достижение финансовой безопасности и грамотности является приоритетом. Но, несмотря на эти доводы, она утверждала, что все равно будет чувствовать себя плохо, если я не куплю другое кольцо», — возмутился автор поста

В итоге он разорвал помолвку, мотивировав расставание слишком разными ценностями. «Я был поддерживающим и преданным партнером (иначе она бы не приняла моего предложения). Ее ответ шокировал меня, и после долгих размышлений я в конце концов решил прекратить наши отношения. Это больно — не буду лгать — но цена за блестящий минерал не должна определять основу партнерства», — заключил бывший жених.

Ранее парень решил перед помолвкой разыграть свою девушку и оказался после этого в неловкой ситуации. Перед романтическим предложением он решил сначала опуститься на колено, как будто хочет сделать предложение, а на самом деле начать зашнуровывать обувь.

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      Александра Лисица
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