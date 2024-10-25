Жених выгнал со свадьбы пришедшую вместе с его бывшей девушкой мать

Мать жениха пришла на свадьбу с его бывшей девушкой и поплатилась за это. Об этом мужчина рассказал на платформе Reddit.

Пользователь из США с ником ThrowRAOpposite_Poet рассказал о необычном семейном конфликте. Недавно мужчина женился на девушке по имени Джун, с которой он встречался около года. Его мать была очень недовольна выбором сына и постоянно с сожалением вспоминала его предыдущие отношения. Автор поста был вместе с девушкой по имени Марго пять лет, но они расстались из-за того, что она была слишком категоричной и все время контролировала бойфренда. Однако при этом она отлично ладила с его матерью. По словам мужчины, они были похожи своей склонностью к манипуляциям.

Когда мужчина объявил о помолвке, мать восприняла новость очень спокойно. Он пригласил ее и отца на свадьбу с их новыми партнерами, поскольку родители были давно разведены. Однако в день торжества мать привела с собой Марго вместо нового мужа. Она считала, появление бывшей девушки заставит сына осознать, что именно Марго — любовь всей ее жизни. Поступок матери произвел противоположный эффект: жених выгнал со свадьбы их обоих.

Затем молодожены уехали на медовый месяц, где они не использовали телефоны. Вернувшись, мужчина обнаружил многочисленные сообщения, в которых мать и другие родственники обвиняли его в излишней резкости и даже жестокости. Однако молодой муж остался при своем мнении: он счел поступок матери проявлением неуважения, которое он не хотел терпеть в день своей свадьбы. Жена и сестра поддержали его.

Ранее сообщалось, что в США мужчина ради свадьбы дочери пять часов пробирался через завалы, оставшиеся после урагана «Хелен». Ему удалось успеть к началу свадьбы и повести дочь под венец.