Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:20, 25 октября 2024Из жизни

Женщина бросила мужа ради лошади

Daily Mail: в Великобритании ветеринарная медсестра бросила мужа ради лошади

Фото: freepik

Ветеринарная медсестра из Великобритании бросила мужа ради лошади, после того как он поставил ей ультиматум. Свою историю женщина рассказала Daily Mail.

39-летняя Эми Хоуленд с пяти лет занималась верховой ездой. Когда она вышла замуж, у нее была лошадь, однако той не стало в 2006 году. В 2014-м британке подарили новое животное по кличке Жасмин. Всего за неделю до этого женщине диагностировали рассеянный склероз. По признанию Хоуленд, Жасмин стала для нее настоящим спасением в этот тяжелый период. Она снова увлеклась конным спортом, а лошадь стала ее ближайшей подругой.

«У нас очень сильная связь. Когда я еду на ней, и она нервничает, она поворачивает голову, чтобы коснуться моего ботинка. Хочет убедиться, что я рядом. Всего через несколько недель после ее появления, я каталась верхом с мамой и была так переполнена эмоциями, что сказала: "Боже, кажется, я люблю Жасмин больше чем мужа"», — поделилась воспоминаниями Хоуленд.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Женщина рассказала, что сразу же после появления лошади супруг начал вести себя так, «будто она завела любовника». При этом Хоуленд признается, что действительно стала много времени проводить с Жасмин, потому что постоянно готовилась к новым соревнованиям, которые помогали ей справляться с болезнью.

Супруг британки все время требовал, чтобы она больше занималась домашними делами. Он окончательно вышел из себя, когда Хоуленд сделала себе тату на лодыжке с изображением цветка жасмина и подковы. «Ты слишком много уделяешь лошади и слишком мало мне. Она должна уйти», — заявил мужчина.

Хоуленд не раздумывала ни секунды. В сентябре 2017-го она развелась с мужем. Вскоре британка познакомилась с мужчиной по имени Ник, который разделяет ее увлечения лошадьми. В 2022 году они поженились и вскоре стали родителями девочки.

Ник признался, что иногда завидует отношениям Хоуленд и Жасмин и тоже испытывает нечто вроде ревности. Однако он понимает, как лошадь помогла ей на первом этапе болезни, и совсем не против их дружбы.

Ранее сообщалось, что в США собака в штате Вашингтон позвала на помощь полицейского и спасла пожилого хозяина, который получил серьезную травму. Животное отвело помощника шерифа к раненому владельцу.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге мужчина с ножом устроил резню в гипермаркете. Что известно о нападении?

      Экс-замминистра энергетики России арестовали по делу об особо крупном мошенничестве

      ЦБ заявил о резком ускорении темпов роста цен в России

      США начали оправдываться из-за санкций против России

      Центробанк резко повысил прогноз по инфляции

      Самая красивая девушка России сделала неожиданное признание о личной жизни

      Молодежь принялась восхвалять прыщи на лице

      В Кремле назвали беспрецедентными попытки Запада вмешаться в выборы в Грузии

      ФСБ показала в видео о деле «Пластик Лоджик» презентацию «планшета Чубайса»

      В Кремле прокомментировали возможность влияния России на выборы в Грузии и Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше