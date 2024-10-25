Женщина бросила мужа ради лошади

Daily Mail: в Великобритании ветеринарная медсестра бросила мужа ради лошади

Ветеринарная медсестра из Великобритании бросила мужа ради лошади, после того как он поставил ей ультиматум. Свою историю женщина рассказала Daily Mail.

39-летняя Эми Хоуленд с пяти лет занималась верховой ездой. Когда она вышла замуж, у нее была лошадь, однако той не стало в 2006 году. В 2014-м британке подарили новое животное по кличке Жасмин. Всего за неделю до этого женщине диагностировали рассеянный склероз. По признанию Хоуленд, Жасмин стала для нее настоящим спасением в этот тяжелый период. Она снова увлеклась конным спортом, а лошадь стала ее ближайшей подругой.

«У нас очень сильная связь. Когда я еду на ней, и она нервничает, она поворачивает голову, чтобы коснуться моего ботинка. Хочет убедиться, что я рядом. Всего через несколько недель после ее появления, я каталась верхом с мамой и была так переполнена эмоциями, что сказала: "Боже, кажется, я люблю Жасмин больше чем мужа"», — поделилась воспоминаниями Хоуленд.

Женщина рассказала, что сразу же после появления лошади супруг начал вести себя так, «будто она завела любовника». При этом Хоуленд признается, что действительно стала много времени проводить с Жасмин, потому что постоянно готовилась к новым соревнованиям, которые помогали ей справляться с болезнью.

Супруг британки все время требовал, чтобы она больше занималась домашними делами. Он окончательно вышел из себя, когда Хоуленд сделала себе тату на лодыжке с изображением цветка жасмина и подковы. «Ты слишком много уделяешь лошади и слишком мало мне. Она должна уйти», — заявил мужчина.

Хоуленд не раздумывала ни секунды. В сентябре 2017-го она развелась с мужем. Вскоре британка познакомилась с мужчиной по имени Ник, который разделяет ее увлечения лошадьми. В 2022 году они поженились и вскоре стали родителями девочки.

Ник признался, что иногда завидует отношениям Хоуленд и Жасмин и тоже испытывает нечто вроде ревности. Однако он понимает, как лошадь помогла ей на первом этапе болезни, и совсем не против их дружбы.

Ранее сообщалось, что в США собака в штате Вашингтон позвала на помощь полицейского и спасла пожилого хозяина, который получил серьезную травму. Животное отвело помощника шерифа к раненому владельцу.