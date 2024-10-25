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15:54, 25 октября 2024Экономика

Жильцы московского дома пожаловались на мышей в кроватях

Жильцы дома в Москве пожаловались на нашествие мышей

Фото: Bernd Wüstneck / Globallookpress.com

Жильцы одного из домов в Москве пожаловались на нашествие мышей. Собственники обнаруживают грызунов в кроватях, передает Telegram-канал «Москва 125».

Речь идет о жилом доме на улице Софьи Ковалевской, 2А. По словам местных жильцов, полчища мышей заполнили все здание. Только в одном подъезде на первом этаже за последнее время поймали более десятка вредителей. Собственники одной из квартир поделились фото, на котором грызун лежит среди одеяла в постели хозяев.

«Такого количества мышей у нас никогда не было. Большая просьба провести какую-то обработку от них в подвале!» — написали авторы кадра. Обращение было передано в районное управление.

Ранее москвичей предупредили о летучих мышах, которые могут залетать в окна квартир. Сейчас животные активно ищут места, чтобы перезимовать.

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      Александра Качан
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