Звезда «Гладиатора» отказался бросить пить ради роли

Пол Мескал заявил, что отказался бросить пить ради съемок в «Гладиаторе»

Ирландский актер Пол Мескал, получивший главную роль в продолжении культовой картины «Гладиатор», признался, что не смог бросить вредные привычки ради съемок. Об этом сообщает US Magazine со ссылкой на интервью Грэму Нортону в его авторской программе.

Как заявил Мескал, он тратил много времени на тренировки с персональным тренером, соблюдал специальную диету, но решил, что не должен отказываться от алкоголя и сигарет.

«Я ел очень много курицы и поднимал тяжести, работал с тренером и сделал все, о чем он просил. Но так уж вышло, что я люблю пить и курить, так что я провел черту на песке в отношении своих привычек», — сказал Пол.

Ранее сообщалось, что режиссер Ридли Скотт уже начал работу над третьей частью фильма.