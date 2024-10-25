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17:06, 25 октября 2024Культура

Звезда «Гладиатора» отказался бросить пить ради роли

Пол Мескал заявил, что отказался бросить пить ради съемок в «Гладиаторе»

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Ирландский актер Пол Мескал, получивший главную роль в продолжении культовой картины «Гладиатор», признался, что не смог бросить вредные привычки ради съемок. Об этом сообщает US Magazine со ссылкой на интервью Грэму Нортону в его авторской программе.

Как заявил Мескал, он тратил много времени на тренировки с персональным тренером, соблюдал специальную диету, но решил, что не должен отказываться от алкоголя и сигарет.

«Я ел очень много курицы и поднимал тяжести, работал с тренером и сделал все, о чем он просил. Но так уж вышло, что я люблю пить и курить, так что я провел черту на песке в отношении своих привычек», — сказал Пол.

Ранее сообщалось, что режиссер Ридли Скотт уже начал работу над третьей частью фильма.

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      Андрей Шеньшаков
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